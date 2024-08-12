Галкин* ответил оскорбившему его россиянину в Юрмале

Галкин* ответил оскорбившему его россиянину в Юрмале
Максим Галкин*. Фото: соцсети
Неизвестный устроил провокацию на концерте

Максим Галкин* продолжает выступать в Прибалтике. Недавно он снова исполнил свой репертуар перед публикой в Юрмале, но все прошло не так гладко, как артист рассчитывал. На место в первых рядах пришел россиянин, который явно не испытывает по отношению к мужу Примадонны теплых чувств.

Во время общения с залом мужчина попросил Галкина* подойти к нему с микрофоном. Россиянин сообщил, что у него есть большая проблема – на концерт он пришел только ради того, чтобы лично назвать артиста непечатным словом.

"Вы специально пришли для этого? А вы купили билет на этот ряд? Спасибо! Ваши деньги пойдут на пользу моей семье. Спасибо вам большое! Счастья!" – ответил ему нервно улыбаясь комик.

После короткого сеанса общения, по окончании концерта, мужчина попытался передать Галкину* букет красных гвоздик, но тот его не принял. В результате россиянин стал раскладывать их по две штуки на сцене в качестве траурного символа.

Ранее Максим Галкин* прервал молчание о происходящем в Курской области. Знаменитость заявил, что не только он не высказывается на эту тему, но и многие другие артисты, оставшиеся в России и называющие себя патриотами. Досталось не только Лепсу и Бабкиной, но и SHAMAN.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: SHOT
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