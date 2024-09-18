Певец Савин заявил, что Галкин* убирает от Пугачевой ее близких

Комик оказался настоящим тираном

Певец Сергей Савин сделал сенсационное заявление, касающееся бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и ее нынешнего супруга Максима Галкина*. По словам артиста, которого называли фаворитом Аллы Борисовны, комик фактически оказался настоящим тираном и навязывает пожилой супруге свою волю.



Певец уверен, что юморист препятствует общению знаменитости с ее бывшим мужем Филиппом Киркоровым и другими людьми, которые когда-то были ей близки. Исполнитель утверждает, что лицедей любит манипулировать именитой пенсионеркой и контролировать ее окружение.

"Он болезненно воспринимал общение Аллы с Филиппом. Ему не нужны в ее окружении бывшие мужья, которые знают слишком много тайн о звездной семье", – заявил артист в своем интервью.

Он также добавил, что комик отсеивает людей, которые могут оказывать влияние на певицу, и по сути ограничивает ее общение с теми, кто был важен для нее в прошлом.

Исполнитель выразил сожаление по поводу того, что Алла Борисовна подчиняется этому контролю, отмечая, что ее отношения с бывшим мужем, как и с другими близкими людьми, становятся все более отдаленными и формальными.

Заявления Савина вызвали резонанс среди поклонников Пугачевой и Киркорова. Многие считают, что юморист действительно мог повлиять на ее круг общения, однако сами участники этой истории пока не давали комментариев.

К слову, ранее всплыли грязные подробности личной жизни Пугачевой и Галкина*.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации