Певец Савин заявил, что Галкин* убирает от Пугачевой ее близких

Отсекает близких: что на самом деле Галкин* творит с Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Комик оказался настоящим тираном

Певец Сергей Савин сделал сенсационное заявление, касающееся бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и ее нынешнего супруга Максима Галкина*. По словам артиста, которого называли фаворитом Аллы Борисовны, комик фактически оказался настоящим тираном и навязывает пожилой супруге свою волю.

Певец уверен, что юморист препятствует общению знаменитости с ее бывшим мужем Филиппом Киркоровым и другими людьми, которые когда-то были ей близки. Исполнитель утверждает, что лицедей любит манипулировать именитой пенсионеркой и контролировать ее окружение.

"Он болезненно воспринимал общение Аллы с Филиппом. Ему не нужны в ее окружении бывшие мужья, которые знают слишком много тайн о звездной семье", – заявил артист в своем интервью.

Он также добавил, что комик отсеивает людей, которые могут оказывать влияние на певицу, и по сути ограничивает ее общение с теми, кто был важен для нее в прошлом.

Исполнитель выразил сожаление по поводу того, что Алла Борисовна подчиняется этому контролю, отмечая, что ее отношения с бывшим мужем, как и с другими близкими людьми, становятся все более отдаленными и формальными.

Заявления Савина вызвали резонанс среди поклонников Пугачевой и Киркорова. Многие считают, что юморист действительно мог повлиять на ее круг общения, однако сами участники этой истории пока не давали комментариев.

К слову, ранее всплыли грязные подробности личной жизни Пугачевой и Галкина*.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
По теме

Поддержка Украины пошатнулась: в США не хватает военных ресурсов

Производители не успевают восполнять темпы потребления вооружения

Киев сговорился с террористами для борьбы с Россией: что ждать

Ситуация выходит на новый уровень

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей