Интерес к звездной паре не ослабевает

Знаменитая российская исполнительница Надежда Бабкина выдала неожиданные подробности бегства бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и ее супруга, юмориста Максима Галкина*. Оказалось, звезды покидали родное государство в спешке и под покровом тайны.



Бабкина сообщает, что звездное семейство стремительно покинуло российскую территорию в ночное время, не предупредив близких. Как известно, артисты уехали из России практически сразу после начала конфликта с соседним государством.

Бабкина рассказала, что домработница звездной пары подтвердила: беглецы уехали тайно, не сообщив о своих планах даже верным друзьям. Более того, одна из подруг народной артистки должна была повидаться с ней в тот вечер, когда Пугачева сбежала. Но женщина фактически пришла к закрытым дверям.

Эти события вызвали резонанс среди общественности, так как Пугачева на протяжении десятилетий была одной из самых влиятельных фигур в российской эстраде. Парочка продолжает оставаться в центре внимания, особенно на фоне своей позиции по поводу конфликта и происходящих событий в России.

К слову, ранее всплыли грязные подробности интимной жизни Пугачевой и Галкина*. Очередной порцией пикантных сплетен поделилась бывшая соседка звездного семейства.

*признан иностранным агентом в РФ.