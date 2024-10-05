Рыбин призвал лишить Пугачеву и Галкина* доходов

Галкина* и Пугачеву захотели лишить доходов
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Артисты продолжают обогащаться

Фронтмен знаменитого музыкального коллектива "Дюна" Виктор Рыбин и его любимая жена Наталья Сенчукова выступили с резкими критическими замечаниями в адрес Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, уехавших из нашей страны после начала конфликта с соседним государством. Они призвали к радикальным действиям против беглецов.

По мнению артистов, комика и певицу следует лишить любых доходов в России, чтобы, как они выразились, "отрезать пуповину". Исполнители-патриоты уверены, что этим звездам не следует выплачивать авторские вознаграждения за их творчество, а нужно оставить без финансовой поддержки на родине. Они призвали общество забыть о беглой супружеской паре и прекратить любое взаимодействие с ними, включая использование их контента.

Эти заявления отражают общее настроение части общества, негативно воспринимающей артистов, решивших уехать на фоне политических событий. Призыв певцов-патриотов к бойкоту и лишению авторских вознаграждений добавил новые грани в обсуждение вопроса об отношении к деятелям культуры, покинувшим Россию.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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