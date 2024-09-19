Концерт SHAMAN еще в одном городе неожиданно отменили

Певец переживает непростой творческий период

Певец SHAMAN не сможет выступить в Нижнем Тагиле 24 сентября, как это было запланировано. Организатор неожиданно сообщил об отмене концерта, пообещав вернуть все деньги за билеты зрителям.

Заявлено, что причиной срыва мероприятия являются технические причины. Они принесли свои извинения за проблемы с проведением представления.

При этом ранее СМИ сообщали, что россияне массово отказываются идти на концерты SHAMAN в Свердловской области. В Нижнем Тагиле за несколько дней до концерта больше половины зала была доступна к покупке. Люди не хотели идти на представление на фоне скандалов вокруг стоимости представлений артиста, на которые были потрачены деньги из бюджета, и высоких цен на билет, выросших за последний год в два раза.

Ранее журналисты сообщали, что Ярослав Дронов согласился вернуть властям деньги за сорванное выступление в Ставрополе. Его концерт был отменен после масового голосования среди жителей, которые выразили желание не устраивать громкие массовые гуляния.