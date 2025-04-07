Состояние Ефремова ухудшилось перед выходом по УДО

Знаменитость передвигается с трудом

Актер Михаил Ефремов готовится выйти из тюрьмы спустя четыре года заключения по делу о смертельном ДТП. За это время здоровье знаменитости было сильно подорвано, и теперь ему требуется помощь медиков.

Адвокаты артиста говорят, что помимо проблем с зубами, у Ефремова есть легочный недуг. Ранее ему диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких.

"У актера одышка, и он плохо ходит", – поделился его представитель Юрий Падалко.

До этого правозащитник решил вопрос о предстоящей транспортировке Ефремова в Москву после выхода по УДО. Сообщается, что сразу же после освобождения артист отправится в больницу для сдачи анализов и подготовки к лечению. По неподтвержденным данным, у него также есть проблемы с сердцем, позвоночником и желудком.

Вместе с этим в квартире, где будет проживать актер после выхода из тюрьмы, экстренно делают ремонт. Родственники наняли мастеров, чтобы усилить звукоизоляцию, и журналисты с соседями не слышали ничего из того, что происходит внутри. Это спровоцировало слухи, что на воле Ефремов снова намерен пуститься во все тяжкие.

Ранее актер Никоненко категорически отказался выходить на одну сцену с Ефремовым.