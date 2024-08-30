Жители Ставропольского края потребовали отменить концерт SHAMAN

Люди крайне возмущены

Жители Ставропольского края выразили недовольство в связи с запланированным выступлением популярного певца SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) на праздновании Дня Ставропольского края. Теперь местные массово требуют отменить концерт знаменитого исполнителя.



Причиной возмущения стало известие о том, что гонорар звезды составит целых 15 миллионов рублей, а также будут выделены дополнительные 4,6 миллиона рублей на прочие траты знаменитости.

Многие жители региона посчитали такие расходы неоправданными, особенно в условиях, когда в крае существуют более насущные проблемы, требующие финансовой поддержки. Граждане выразили мнение, что эти значительные средства могли бы быть направлены на улучшение социальной инфраструктуры и другие важные вопросы.

В социальных сетях и на местных форумах развернулось активное обсуждение данной темы. Многие высказываются за то, что подобные расходы должны согласовываться с общественностью.

Организаторы мероприятия пока не дали официального комментария на этот счет, однако известно, что контракт с исполнителем уже заключен. Выступление SHAMAN на празднике запланировано как одно из центральных событий.

К слову, ранее Ярослав Дронов придумал оправдание отсутствию обручального кольца на пальце.