Жители Ставропольского края потребовали отменить концерт SHAMAN

Концерт SHAMAN массово требуют отменить: что произошло
SHAMAN. Фото: соцсети
Люди крайне возмущены

Жители Ставропольского края выразили недовольство в связи с запланированным выступлением популярного певца SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) на праздновании Дня Ставропольского края. Теперь местные массово требуют отменить концерт знаменитого исполнителя.

Причиной возмущения стало известие о том, что гонорар звезды составит целых 15 миллионов рублей, а также будут выделены дополнительные 4,6 миллиона рублей на прочие траты знаменитости.

Многие жители региона посчитали такие расходы неоправданными, особенно в условиях, когда в крае существуют более насущные проблемы, требующие финансовой поддержки. Граждане выразили мнение, что эти значительные средства могли бы быть направлены на улучшение социальной инфраструктуры и другие важные вопросы.

В социальных сетях и на местных форумах развернулось активное обсуждение данной темы. Многие высказываются за то, что подобные расходы должны согласовываться с общественностью.

Организаторы мероприятия пока не дали официального комментария на этот счет, однако известно, что контракт с исполнителем уже заключен. Выступление SHAMAN на празднике запланировано как одно из центральных событий.

К слову, ранее Ярослав Дронов придумал оправдание отсутствию обручального кольца на пальце.

Источник: Блокнот ✓ Надежный источник
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