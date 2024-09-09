SHAMAN высказался о конфликте Пугачевой и Михайлова

Артист был краток

Певец Ярослав Дронов старается никак не высказываться о поведении Аллы Пугачевой в последние два года. Артист, вероятно, помнит, все ее наставления, добрые слова и помощь в творчестком пути, поэтому, вопреки разным взглядам на политические события, не спешит критиковать. Однако недавно он все же прервал свое молчание.

Поводом для этого стал конфликт между певицей и Стасом Михайловым. Изначально Примадонна отреагировала на слова коллеги, который уверял, что сбежавшие из России звезды приползут обратно на коленях. В ответ Алла Борисовна указала, что все нормальные люди туда не вернутся и посоветовала артисту зарабатывать свою копейку, пока он в состоянии.

SHAMAN рассказал, как относится к высказыванию бывшей наставницы. При этом он решил сделать это с помощью всего одного предложения.

"Я очень огорчен, что Алла Борисовна назвала Россию словом "туда"", – заявил он, отметив, что больше комментировать эту тему не намерен.

Ранее Ярослав Дронов угодил в скандал из-за своего гонорара на концерте в Омске. По данным госзакупок, певцу заплатили порядка 16 млн рублей за представление, при этом до сих пор власти не выплатили жителям все компенсации после весеннего паводка. Тогда SHAMAN пообещал, что объявит на концерте о своем решении отказаться от денег, однако так этого и не сделал.