SHAMAN лишился концерта в Ставрополе по решению местных жителей

Но не крупного гонорара

После общественного возмущения из-за высокой оплаты представлений SHAMAN на городских концертах, певец лишился своего выступления в Ставрополе. Местные власти провели опрос, стоит ли устраивать крупный праздник в городе с участием известного артиста – и большинство, порядка 80%, ответили отрицательно. Они не захотели видеть Дронова и гулять на его концерте, поскольку для этого не подходящее время в стране.

В итоге губернатор края принял решение отменить приезд артиста. Теперь региональные власти думают, как можно вернуть уже перечисленные SHAMAN деньги. По официальной информации, его выступление обошлось казне в 15,3 млн рублей.

Согласно заключенному контракту, Дронов не возвращает оплату, если представление отменяется не по его вине, а по решению заказчика. Не исключено, что администрация Ставрополя попытается обжаловать этот пункт, но шансов на это немного. Единственная надежда на то, что артист сам решит вернуть полученные средства.

До этого SHAMAN выступал в Оренбурге, за что заработал 16 млн рублей. Его призывали вернуть деньги властям, чтобы те наконец заплатили компенсации после паводка. Артист согласился, пообещав сделать официальное объявление во время представления. Однако этого зрители от него так и не услышали.

Ранее Ярослав Дронов высказался о поведении Пугачевой и ее словах о России.