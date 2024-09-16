SHAMAN принял решение вернуть деньги за концерт властям Ставрополя

Артист отказался от огромного гонорара

После разразившегося скандала певец Ярослав Дронов принял решение вернуть 15,3 млн рублей предоплаты за свое выступление в Ставрополе. Артист сделал это вопреки условиям контракта, по которым имеет право оставить весь гонорар себе в случае отмены представления.

По данным СМИ, SHAMAN передаст все деньги в бюджет Ставропольского края. При этом до сих пор неизвестно, отдал ли он средства за представление в Оренбурге, которое прошло две недели назад. Изначально артист говорил, что объявит об этом на концерте, но так этого и не сделал.

Скандал вокруг выступления певца произошел, когда люди узнали, что ему заплатят за это более 15 млн рублей. После общественного возмущения губернатор края провел опрос, стоит ли устраивать пышный праздник или лучше отказаться от массовых гуляний – большинство выбрали второй вариант.

Вскоре после этого власти существенно сократили программу мероприятий, убрав из нее представление от SHAMAN. Однако судьба уплаченных артисту денег оставалась под вопросом.