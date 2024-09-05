Киселев высказался о SHAMAN после выступления на "Новой волне"

SHAMAN снова досталось от Кисилева: "А где он сейчас? Все майку с флагом рвет"
SHAMAN. Фото: АГН "Москва"
Разборки между ними не утихают

Конфликт между Ярославом Дроновым и Владимиром Киселевым набирает обороты – артист и глава "Русской медиагруппы" находятся в плохих отношениях последние пару лет. И в публичном пространстве они не упускают возможности поддеть друг друга.

Недавно Киселев сделал новое заявление о SHAMAN. Он отметил, что не относится к творчеству артиста и его деятельности на сцене положительно. По его мнению, по-настоящему талантливые артисты занимаются другими вещами.

"А где он сейчас? Что он поет сегодня? Или так, все майку с флагом рвет?" – поинтересовался медиаменеджер.

Глава РМГ рассказал, что не смотрел недавнее выступление артиста на "Новой волне". Он отметил, что вместо этого лучше послушать радио или сходить в театр.

Также Киселев утверждает, что неоднократно обращался к SHAMAN с просьбой помочь России и солдатам, однако артист от этого категорически отказался.

При этом Ярослав лаконично отвечает на все претензии медиаменеджера. Сперва он говорил, что понятия не имеет, кто это такой, а позже ответил ему фразой Путина.

Источник: 7 дней
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