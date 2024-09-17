Концерты SHAMAN в свердловских городах оказались на грани срыва

Россияне массово отвернулись от SHAMAN после череды скандалов
SHAMAN. Фото: АГН "Москва"
Люди отказываются покупать билеты на представления артиста

В творческой жизни SHAMAN началась черная полоса – сперва разразился скандал из-за стоимости его выступления в Оренбурге, а после возмущения прокатились по всей стране. Например, в Ставрополе жители высказали свое однозначное недовольство приездом артиста за 15 млн рублей, когда страна переживает непростой период времени. И теперь эти инциденты сильно отразились на репутации Ярослава.

Слишком высокий гонорар, видимо, не понравился жителям Свердловской области, которые отказываются покупать билеты на концерты Дронова. В конце сентября он планировал выступить в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге со своей новой программой.

"Достаточно посмотреть, как быстро уменьшается количество билетов на концерт Shaman’а, чтобы убедиться, с каким нетерпением поклонники ждут исполнителя в своем городе", – говорится в анонсе.

Однако журналисты выяснили, что на деле большинство мест на концерт – доступны к покупке. Если раньше все билеты на представления певца раскупали за два месяца, то теперь народ не спешит смотреть на одного из самых патриотичных звезд российской эстрады.

Не исключено, что причина может заключаться и в стоимости билетов. В Нижнем Тагиле россиянам нужно отдать минимум 2 тысячи рублей за концерт, когда еще год назад это стоило в два раза меньше. Максимальная цена, чтобы посмотреть на знаменитость, составляет 9 тысяч рублей.

Источник: URA.RU
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