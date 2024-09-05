Галкин* оставил Пугачеву с детьми в Латвии и улетел в Израиль

Галкин* бросил Пугачеву с детьми и улетел в охваченную войной страну
Максим Галкин*. Кадр: YouTube.com
Артист принял важное решение

Известный российский юморист Максим Галкин* поделился своими ближайшими гастрольными планами, раскрыв, что в настоящее время находится в Израиле. Таким образом, юморист оставил свое звездное семейство и отправился в охваченную войной страну. Бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой рядом с артистом не было, судя по всему, она с детьми осталась в Латвии, где семья проживает в летний период после отъезда из России.

Ситуация привлекла внимание публики, учитывая сложную обстановку в Израиле, который не прекращает военные действия. Тем не менее, лицедей готов на любые предложения, чтобы продолжать свою профессиональную деятельность, выступая с концертами. Его новый гастрольный тур охватывает несколько городов в разных странах мира, а сам юморист активно общается с поклонниками, обсуждая текущее положение дел в мире.

Алла Пугачева и их дети, похоже, предпочли остаться в Латвии, где семья проводит большую часть жаркого периода года после переезда. Звездное семейство продолжает вести публичную жизнь за пределами России, и явно не собирается возвращаться на родину.

К слову, ранее стало известно, что Галкин* готов отказаться от антироссийских шуток.

 *признан иностранным агентом на территории Российской Федерации 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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