Галкин* оставил Пугачеву без зонта под ливнем в Юрмале

Галкин* прилюдно унизил Пугачеву в Юрмале: певица потеряла дар речи
Алла Пугачева. Фото: АГН "Москва"
Отношения звезд оставляют желать лучшего

Семейство беглых артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина* старается делать вид, что у них все отлично, жизнь бьет ключом, а в паре царит гармония. Однако люди, которые стали невольными свидетелями некрасивой сцены в Юрмале, уверены, что все это – показуха. На самом деле, артисты прохладно относятся друг к другу. По крайней мере, Галкин* явно не испытывает трепет к своей дражайшей супруге.

Отвратительная сцена разыгралась в Латвии. На лето звезды переехали в эту страну и часто появляются на публике. Прохожие увидели семейную пару, которая вышла на улицу и направилась в концертный зал "Дзинтари". В тот день Юрмала буквально тонула в потоках воды с небес. Очень мощные ливни обрушились на этот городок.

Знаменитости вышли на улицу под руку, юморист раскрыл зонт. Однако защита от дождя досталась только самому Галкину*. Комик специально держал зонт исключительно над собой, чтобы ни одна капля на него не попала. Шагающая рядом Пугачева была с головы до ног залита струями воды. Пожилой артистке было крайне некомфортно, и она даже сделала замечание Галкину*, попросив его сместить зонт так, чтобы он закрывал и ее. Однако эту просьбу юморист грубо проигнорировал:

"У тебя шляпа, а у меня нет, – сухо заявил комик, даже не взглянув на Пугачеву. – А мне выходить на сцену".

Жуткое хамство юмориста активно обсуждают в социальных сетях. Сама же Алла Борисовна потеряла дар речь и ничего не смогла ответить мужу.

К слову, ранее грязные подробности интимной жизни Пугачевой и Галкина* раскрыл родственник.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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