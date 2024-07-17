Племянник Пугачевой рассказал о ее личной жизни с Галкиным*

Грязные подробности интимной жизни Пугачевой и Галкина* раскрыл родственник
Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"
Мужчина сам в шоке

После стремительного отъезда бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой за границу вместе со всем семейством к ее персоне привлечено всеобщее внимание. В прессе регулярно появляются детали личной жизни звезды. Так, вскрылись грязные подробности интимных отношений между артисткой и ее мужем Максимом Галкиным*.

Очередной порцией пикантных сплетен поделилась бывшая соседка звездного семейства Лидия Панкрухина. Женщина много лет провела в непосредственной близости от семьи Пугачевой и даже лично знакома с некоторыми ее родственниками. Женщина не стала хранить семейные тайны певицы и рассказала, что о жизни двух артистов думает племянник Пугачевой по имени Влад.

Оказалось, что молодой человек не понимает, почему знаменитости до сих пор живут вместе. По его словам, ни о какой любви и страсти в паре и речи нет. Еще проживая в России, супруги виделись достаточно редко, а ночи проводили отдельно друг от друга. Зачем нужен такой брак, родственнику Пугачевой не ясно.

"Влад мне сказал: "Я просто поражаюсь, почему она не уходит от него. Они почти не живут вместе. Спят отдельно, в разных кроватях. Что она за него держится?" – рассказала соседка Пугачевой. Ее слова приводит женский журнал "Клео.ру".

Впрочем, Влад все же сумел найти объяснение созданию семьи со столь странными отношениями. Мужчина подчеркнул, что Аллу и Максима связывает общая страсть – страсть к деньгам. Именно поэтому они держатся друг за друга и стараются жить на широкую ногу.

К слову, ранее Алла Пугачева получила неожиданную звонкую пощечину от телеведущей Ксении Собчак.

*признан иностранным агентом на территории России

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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