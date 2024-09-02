Бывший муж Пугачевой раскритиковал поведение Галкина*

Бывший муж Пугачевой раскритиковал поведение Галкина*
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети
Мужчина жалеет артистку из-за ситуации, в которой она оказалась

Продюсер Евгений Болдин высказался об отъезде российских знаменитостей из страны на фоне политических событий. Он считает, что у некоторых это решение не было связано со взглядами, а стало следствием страха, поскольку любая война представляет собой довольно пугающее событие. Но это не касается ситуации с Аллой Пугачевой.

Бывший муж Примадонны уверен, что сделала она это не по своей воле. Исполнительнице пришлось покинуть Россию вслед за своим супругом. Что касается Максима Галкина*, то юморист и до 2022 года говорил неприятные вещи о Владимире Путине на широкую публику.

"Неправильно, сцены не для этого. Он перепутал. И дальше пошло-поехало", – раскритиковал его Болдин.

Продюсер полагает, что в итоге Галкин* понял, что совсем скоро ему припомнят все гадости, сказанные в адрес президента, поэтому из страны нужно сбежать как можно скорее. 

"Аллу Борисовну жалко, что она попала в эту ситуацию. Но я думаю, что это все пройдет. Алла Борисовна была, есть и будет для этой страны", – заявил он.

Ранее продюсер Рудченко высказался о частых упоминания Пугачевой в СМИ. Он отреагировал на недавнее заявление еще одного бывшего мужа артистки, Филиппа Киркорова, который рассказал о сделанном ему подарке от Примадонны.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: Telegram
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