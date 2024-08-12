Пригожин осудил обругавшего Галкина* на концерте россиянина

Пригожин влез в скандал с покрытым матом Галкиным*
Иосиф Пригожин. Фото: АГН "Москва"
Инцидент получил широкий резонанс

Пресса продолжает активно обсуждать скандал, разгоревшийся во время выступления юмориста Максим Галкина* в Юрмале. На концерт беглого комика пробрался мужчина, который специально приобрел дорогой билет на первый ряд для того, чтобы оскорбить звезду. В конфликт решил вставить свои пять копеек известный продюсер Иосиф Пригожин.

Россиянин пришел на выступление Галкина* с гвоздиками в руках. Когда артист общался с публикой, мужчина попросил дать ему слово и громко в микрофон обматерил Галкина*. Стоит отметить, что тот не стал отвечать бранью, а с ядовитой иронией заявил, что благодарит гостя за покупку дорогого билета, ведь деньги пойдут в фонд семьи Галкина*.

Своим мнением по поводу скандальной ситуации поделился Пригожин. Он подчеркнул, что осуждает подобного рода провокации на культурных мероприятиях. Иосиф напомнил, что люди приходят на концерт для того, чтобы расслабиться и получить удовольствие. Вряд ли гости желают быть свидетелями скандальных перфомансов. Продюсер подчеркнул, что выступления, неважно, иноагентов или нет – неподходящее место для подобного рода историй.

"Люди идут просто расслабиться, получить удовольствие от творчества того или иного исполнителя. Я это воспринимаю как провокацию", – осуждающе отрезал продюсер.

Пригожин подчеркнул, что попытка сорвать концерт – плохая идея, так как другие люди хотят наслаждаться представлением за свои деньги.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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