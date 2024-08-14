Зарубина назвала причину, по которой Пугачева мешала карьере SHAMAN

Раскрыта неожиданная причина попытки Пугачевой "утопить" SHAMAN
SHAMAN. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Звезда оказалась очень жесткой

Сегодня певец Ярослав Дронов, известный широкой публике под псевдонимом SHAMAN – признанная звезда отечественной эстрады. Однако было время, когда молодой артист обивал пороги музыкальных шоу, где стремился заявить о себе. В тот период его попыталась "утопить" певица Алла Пугачева. О неожиданной причине такого поведения бывшей примадонны российского шоу-бизнеса рассказала артистка Ольга Зарубина.

Исполнительница хита "На теплоходе музыка играет" обратила внимание на то, как с годами переобулась Пугачева. Когда маститая артистка была в музыкальном жюри и оценивала вокальные данные Дронова, она не постеснялась использовать свою власть для того, чтобы прекратить участие голосистого парня в проекте. Парень ответил ей знаменитой фразой: "Вы обо мне еще услышите!".

Зарубина подчеркнула, что талант Ярослава был виден невооруженным глазом, так что Пугачева понимала, что вставляет палки в колеса одаренному артисту. Ольга неожиданно объявила, что в то время пожилой звездой двигала зависть к чужому таланту.

"Талантливые люди никогда не зарубят другого талантливого человека. Более того, не будут завидовать ему, потому что сами талантливые", – подчеркнула певица.

Впрочем, после того, как Дронов стал признанным артистом, Пугачева изменила свое отношение и даже начала цитировать парня. После отъезда за границу и жесткой критики со стороны россиян она объявила, что ее ненавистники "тоже о ней еще услышат", сославшись на знаменитую фразу SHAMAN.

К слову, ранее Аллу Пугачеву назвали ресторанной певицей.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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