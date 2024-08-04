Ортман назвала Пугачеву хорошей ресторанной певицей

Ортман грубо прошлась по Пугачевой: "ресторанная певица"
Ирина Ортман. Фото: соцсети
Выпускница "Фабрики" поделилась своим мнением

Долгое время певица Алла Пугачева считалась главной звездой на отечественной эстраде. Однако после скандального переезда за границу отношение к артистке резко изменилось. Более того, стали активно высказываться люди, которым Алла Борисовна никогда не нравилась.

Так, известная певица и телеведущая Ирина Ортман заявила, что никогда не обожествляла бывшую примадонну отечественной эстрады. Выпускница "Фабрики" отметила, что на советской и российской сцене были певицы значительно более одаренные, чем Пугачева. Ортман считает, что Алла Борисовна – отличная ресторанная исполнительница и не более того.

"Алла Пугачева – ресторанная хорошая певица, которая классно доносила истории, которые были близки людям", – грубо проехалась по сбежавшей артистке молодая исполнительница.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
По теме

После тотальной ликвидации американского оружия на Украине в США сделали заявление

Американцы в ужасе от происходящего

"Волшебники на войне": генерал ВСУ описал участь переданных Киеву F-16

Военный все взвесил и оценил ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей