Ортман назвала Пугачеву хорошей ресторанной певицей

Выпускница "Фабрики" поделилась своим мнением

Долгое время певица Алла Пугачева считалась главной звездой на отечественной эстраде. Однако после скандального переезда за границу отношение к артистке резко изменилось. Более того, стали активно высказываться люди, которым Алла Борисовна никогда не нравилась.



Так, известная певица и телеведущая Ирина Ортман заявила, что никогда не обожествляла бывшую примадонну отечественной эстрады. Выпускница "Фабрики" отметила, что на советской и российской сцене были певицы значительно более одаренные, чем Пугачева. Ортман считает, что Алла Борисовна – отличная ресторанная исполнительница и не более того.

"Алла Пугачева – ресторанная хорошая певица, которая классно доносила истории, которые были близки людям", – грубо проехалась по сбежавшей артистке молодая исполнительница.