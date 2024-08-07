Волочкова обрадовалась из-за новостей о возможном возвращении Пугачевой

Балерина с уважением относится к певице

После спешного отъезда за границу Аллы Пугачевой вместе со всем семейством многие люди разочаровались в звезде и полностью от нее отвернулись. Однако в России остается немало поклонников бывшей примадонны отечественной эстрады. Например, с уважением к ней продолжает относиться известная российская танцовщица Анастасия Волочкова.



Недавно в прессе поползли слухи о том, что "Женщина, которая поет" может вернуться в родную страну в самое ближайшее время. Мол, ей надоело скитаться по заграницам, а в России для комфортной жизни давно созданы все условия. На эти новости отреагировала балерина. Танцовщица подчеркнула, что будет очень рада, если исполнительница вернется.

"Если Алла Борисовна вернется в Россию, это будет прекрасно", – заявила артистка.

Танцовщица добавила, что в России у беглой звезды осталось много преданных поклонников, которые будут очень рады видеть ее дома.