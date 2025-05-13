Певица Натали заявила о посланиях покойного мужа с того света

Певица Натали заявила о посланиях покойного мужа из гроба
Натали. Фото: соцсети
Артистка уверена, что и после смерти супруг общается с ней

Популярная российская исполнительница Натали рассказала, что после гибели возлюбленного, бизнесмена Александра Рудина, продолжает ощущать его присутствие. По словам звезды, их связь не исчезла, а наоборот – стала еще крепче.

Она обратилась к фанатам, поделившись, что недавно получила от покойного супруга послание с того света: он просил ее не петь грустные композиции и почаще дарить окружающим улыбку. Звезда призналась, что тяжелые композиции ей сейчас самой даются с трудом – раненое сердце не выдерживает.

В ответ на это внутреннее наставление Натали написала новую, светлую песню – первую за долгое время. Она пообещала, что скоро представит ее публике.

С любимым супругом знаменитость проживала в счастливом браке с 1991 года. Его смерть в 2023 году стала для нее сильнейшим ударом: он самостоятельно принял решение уйти из жизни. Долгое время любимица россиян не выходила на сцену и находилась в трауре.

К слову, недавно странная выходка Натали в Кремле удивила публику.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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