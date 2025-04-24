Симоньян рассказала об уходе Кеосаяна в "пограничный мир"

Симоньян рассказала об уходе Кеосаяна в "пограничный мир"
Тигран Кеосаян. Фото: АГН "Москва"
Журналистка едва не разрыдалась на общественном мероприятии

Во время премьеры художественного фильма "Семь дней Петра Семеныча", который Тигран Кеосаян снимал до своей роковой болезни, Маргарита Симоньян высказалась о состоянии своего супруга. Она поблагодарила всех, кто внес вклад в создание картины, а также сделала новое заявление о состоянии режиссера.

Журналистка выразила надежду, что зрители смогут по-достоинству оценить работу Кеосаяна, на которую его вдохновил ее рассказ. Над кино супруги работали вместе, поэтому для Маргариты было важно не откладывать премьеру, несмотря на нездоровье мужа.

"Я надеюсь, он в таком пограничном виде, мире, где сейчас находится, почувствует это тепло", – заявила она, едва сдерживая слезы.

Ранее Симоньян рассказывала, что недавно Кеосаян начал подавать признаки жизни и сознания, несмотря на кому. Он реагирует на ее слова, прикосновения, показывая, что слышить и чувствует ее присутствие. Однако, несмотря на положительные сдвиги, врачи до сих пор не знают, сумеет ли режиссер выйти из комы и в каком состоянии он будет после этого. Поэтому Маргарите остается только надеяться и верить в лучший исход.

Источник: НТВ
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