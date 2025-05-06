"Неприятные события": Орбакайте сделала первое заявление об СВО

"Неприятные события": Орбакайте сделала первое заявление об СВО
Кристина Орбакайте. Фото: соцсети
Знаменитость призналась, что ее семья столкнулась с тяжелым периодом

Кристина Орбакайте прервала молчание о российской спецоперации. В Сети появилось ее интервью, в котором она рассказывает о появлении песни "Алла будет петь" и отмечает, что она неразрывно связана с событиями, последовавшими после 2022 года.

По словам артистки, изначально композицию принесли ее матери, Алле Пугачевой, но та посчитала, что исполнять ее было бы неправильно, поэтому и отдала произведение в репертуар дочери. Песня была написана около пяти лет – до того, как Примадонна уехала из России.

Долгое время Орбакайте не знала, когда наступит лучший момент презентовать творение публике. Идеальный момент случился только после 2022 года.

"Тут произошли все эти события для всей вообще Земли неприятные, для нашей страны, для нашей семьи, и я подумала, что, действительно, вот сейчас самое время для этой песни, чтобы поддержать маму", – сказала певица.

Знаменитость призналась, что рада понимаю и отклику со стороны публики по поводу композиции. По ее мнению, это указывает только на одно – эта песня была записана и вышла в свет в самое нужное время.

Ранее адвокат оценил шансы Орбакайте отменить запрет на въезд в Латвию.

Источник: Telegram
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