Опубликованы посмертные фотографии Паши Техника

Жизнь знаменитости оборвалась в Таиланде

В Сети появились посмертные фотографии Паши Техника, на которых лицо рэпера выглядит настолько естественно, что пользователи в шоке – он будто просто уснул. Кадры вызвали бурную реакцию: многие отметили, что он лежит в гробу почти как живой.

Прощание с артистом прошло у храма Петра и Павла в столице. Проститься с Павлом Ивлевым пришли сотни людей. Многие держали в руках цветы. Белый гроб с телом знаменитости был доставлен заранее, а храм окружили полицейские, чтобы не допустить беспорядков.

После церемонии отпевания тело звезды было отправлено на Николо-Архангельское кладбище. Расходы на место захоронения, как стало известно, взял на себя Лука Сафронов – сын художника Никаса Сафронова.

Бывшая супруга покойного Ева Карицкая накануне похорон призналась, что для нее этот день станет тяжелым, но поможет поставить окончательную точку. Она подчеркнула, что Павел останется для всех, кто его знал, настоящей рок-звездой даже после смерти.

Напомним, артист умер 4 апреля в одной из больниц Пхукета. Причиной смерти стал септический шок, вызванный тяжелой формой бактериальной пневмонии. До ухода он находился в искусственной коме. Рэперу было всего 40 лет.

К слову, ранее Собчак ответила на обвинение во лжи из-за скандала вокруг похорон рэпера.