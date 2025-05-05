Чеботина объяснила слухи о своем скандальном характере

Чеботина объяснила слухи о своем скандальном характере
Люся Чеботина. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость уверяет, что многие воспринимают ее жесткость неправильно

Певица Люся Чеботина объяснила, почему в шоу-бизнесе ходят слухи о ее непростом характере. Как известно, у знаменитости ранее были публичные скандалы с Идой Галич и Лерой Кудрявцевой, которые обвиняли ее в надменности и высокомерии. Однако сама артистка считает, что не виновата в конфликтах.

По словам Чеботиной, многие считают ее проблемой только потому, что она ведет себя неудобно – из-за этого и распространяют всякие фейки, будто бы она скандальная личность. В действительности ей приходится много терпеть, переносить неудобства, спать по часу в сутки, лишь бы не нарушить договоренности, но на это особо не обращают внимание.

"Люди не признаются, что я им отказала не просто так, а потому что они не соблюли условия, или из-за того, что у меня самолет и гастроли. Я всегда оказываюсь виноватой", – сказала она.

Вероятно, так Чеботина прокомментировала недавнее примирение с Идой Галич после сорванных съемок. Долгое время знаменитости не общались, лишь недавно поговорив друг с другом на публичном мероприятии. 

Источник: Telegram

Грубая угроза Зеленского вызвала переполох в Британии

Лидер Незалежной не стесняется в выражениях

Киев сделал резкое заявление о Красной площади

На Украине продолжают накалять обстановку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей