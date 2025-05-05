Чеботина объяснила слухи о своем скандальном характере

Знаменитость уверяет, что многие воспринимают ее жесткость неправильно

Певица Люся Чеботина объяснила, почему в шоу-бизнесе ходят слухи о ее непростом характере. Как известно, у знаменитости ранее были публичные скандалы с Идой Галич и Лерой Кудрявцевой, которые обвиняли ее в надменности и высокомерии. Однако сама артистка считает, что не виновата в конфликтах.

По словам Чеботиной, многие считают ее проблемой только потому, что она ведет себя неудобно – из-за этого и распространяют всякие фейки, будто бы она скандальная личность. В действительности ей приходится много терпеть, переносить неудобства, спать по часу в сутки, лишь бы не нарушить договоренности, но на это особо не обращают внимание.

"Люди не признаются, что я им отказала не просто так, а потому что они не соблюли условия, или из-за того, что у меня самолет и гастроли. Я всегда оказываюсь виноватой", – сказала она.

Вероятно, так Чеботина прокомментировала недавнее примирение с Идой Галич после сорванных съемок. Долгое время знаменитости не общались, лишь недавно поговорив друг с другом на публичном мероприятии.