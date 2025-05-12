Золотой билет в новую жизнь: каким знакам зодиака невероятно повезет до конца мая

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Астрологи уверены, что в самом конце весны судьба подарит шанс тем, кто уже устал ждать. В жизни этих двух знаков перемены назревают давно, и теперь все мечты начнут сбываться.
Для Тельцов заканчивается период "буксования". Все, что раньше стояло на месте: отношения, финансы, проекты – вдруг сдвинется. Удача будет буквально идти навстречу: можете рассчитывать на нужные встречи, своевременные предложения, поддержку из неожиданных источников. Главное, быть открытым и не молчать о своих желаниях.
А вот для Скорпионов конец мая станет, как выход из глубокой тени. Уйдет тревожность, исчезнут внутренние сомнения. На первый план выходит личная жизнь: возможна встреча, которая пробудит сильные чувства, или разговор, после которого многое изменится. Также обострится интуиция, не упустите знаки судьбы.
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