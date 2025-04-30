Дочь Петросяна впервые прокомментировала скандал с судом

Вычеркнутая из жизни Петросяна дочь впервые прокомментировала скандал с судом
Евгений Петросян. Фото: соцсети
Родитель жестоко обошелся с наследницей

Дочь именитого российского комика Евгения Петросяна впервые прокомментировала громкий конфликт с отцом, который фактически вычеркнул ее из своей жизни. Викторина призналась: она узнала о судебном иске лишь из новостей и до последнего не была в курсе, что отец действительно решился на такой шаг. По ее словам, они давно не общаются, и ей не хочется ворошить эту тему.

"Я не общаюсь с отцом. И вот только сама об этом узнала. Вероятно, это правда. Но больше мне бы ничего не хотелось говорить", – коротко сказала 56-летняя звездная наследница журналистам.

Пожилой комик, в свою очередь, раньше открыто отрекся от дочери, заявив, что она "бывший член семьи". Более того, он обратился в суд с требованием прекратить ее право пользования московской квартирой и снять с регистрационного учета. Заседание прошло 29 апреля, и ни Викторина, ни ее представители на нем не появились. Суд встал на сторону артиста.

Викторина – дочь Петросяна от балерины Беллы Кригер, погибшей в аварии, когда девочке было всего несколько лет. Ранее в СМИ выдвигались предположения, что отец порвал с дочерью после того, как та решила поддержать Елену Степаненко во время развода.

К слову, ранее Петросян получил необычное предложение от певицы Славы.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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