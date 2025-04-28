Ургант вернулся в Москву

Опальный певец недавно со скандалом отметил день рождения в Израиле

Телеведущий Иван Ургант после продолжительного международного тура "Живой Ургант" вернулся в российскую столицу. В социальных сетях он опубликовал видео, на котором запечатлен прогуливающимся по Садовому кольцу. Шоумен решил лично обратиться к своим зрителям и поблагодарить всех, кто поддерживал его на протяжении гастролей.

В своем обращении опальный шоумен отметил, что особенно благодарен зрителям из России – из Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока – которые прилетали на его выступления за границу. Он признался, что очень скучал по российским поклонникам, и выразил надежду на скорую встречу. Также телеведущий отдельно поблагодарил организаторов тура и свою команду, назвав ее дружной и сплоченной.

Известно, что начало зарубежного тура совпало с днем рождения Ивана Урганта. Именно в рамках этих гастролей он оказался в центре скандала, когда на одном из концертов исполнил измененную версию песни Олега Газманова "Москва", переделав ее в "гимн" Израиля. Этот поступок вызвал бурное негодование в нашей стране.

Возвращение Урганта в Москву после такого турне привлекло внимание, пока не совсем понятно, как он собирается зарабатывать в родной стране. Шоу знаменитости давно закрыли, а его концерты отменяют по требованию активистов.