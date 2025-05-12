Детей Елены Блиновской хотят лишить квартиры

Королева "марафонов" дорого расплачивается за свои "грехи"

В прессе появилась информация о том, что у наследников Елены Блиновской могут отобрать квартиру – расследование продолжается и выходит на новый виток.

В рамках дела, возбужденного против блогера Елены Блиновской, осужденной за неуплату налогов, под угрозой оказалось имущество, оформленное на ее детей. По информации Mash, речь идет о просторной квартире площадью 152 "квадрата" в элитном столичном жилом комплексе "Донской Олимп".

Жилье, стоимость которого превышает 135 миллионов рублей, несколько лет назад было частично подарено внукам отцом Блиновской – Олегом Останиным. Однако теперь управляющий имуществом добивается в суде отмены этой сделки, ссылаясь на то, что квартира могла быть приобретена на средства, вырученные от печально известных "марафонов желаний".

Ранее звезда соцсетей получила пять лет лишения свободы. Также ее обязали выплатить крупные штрафы, но на этом история не закончилась. Следствие продолжается, и теперь под ударом оказалась не только сама блогер, но и многие активы, связанные с ее семьей. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее в Сети появилась информация о двойнике осужденной из Читы. Соцсети разгораются от новой теории заговора: якобы Елена Блиновская вовсе не находится за решеткой, а вместо нее срок отбывает другая женщина.