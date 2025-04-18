Легендарная ясновидящая предрекла нападение "друга" на Россию в 2025 году

Знаменитая американская ясновидящая Джен Диксон, которая предсказала убийство Джона Кеннеди, отставку Никсона и теракт на Олимпиаде в Мюнхене, говорила, что в 2025 году Россию ждет невероятное предательство со стороны страны, которую она считает своим другом. Она утверждала, что этот конфликт в итоге может привести к мировому столкновению ведущих держав.

По словам пророчицы, Пекин может инициировать нападение на Москву. В результате китайцы смогут взять под контроль северные регионы страны, а дальше пойдет в сторону скандинавии. Россия, в свою очередь, получит серьезное влияние в Ливии, Эфиопии, Иране и значительной части Африки.

Диксон утверждала, что противостояние продлится вплоть до 2037 года. При этом журналисты отмечают, что свое пророчество она сделала в период, когда отношения между Китаем и СССР были далеки от идеальных – в тот момент между странами периодически происходили столкновения на границы, а дипломатические отношения были фактически разорваны.

Как отмечается в статье, при жизни провидица сделала много предсказаний, которые в итоге не сбылись. Например, она говорила о возрождении Римской империи и начале Третьей мировой в 1968 году.

Ранее было опубликовано пророчество старца Серафима о судьбе Москвы.