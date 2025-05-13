Журналисты перепутали фото матери Собчак и умершей Гребешковой

Звезды не стало накануне, 12 мая

Публичное освещение кончины советской актрисы Нины Гребешковой, вдовы Леонида Гайдая, неожиданно оказалось в центре скандала. В публикации о ее смерти одно из крупнейших российских изданий, РБК, по ошибке разместило фотографию Людмилы Нарусовой – матери Ксении Собчак.

Ошибку быстро заметила сама "блондинка в шоколаде". В своем Telegram-канале она опубликовала скриншот поста и эмоционально обратилась к редакции, не подбирая выражений. Ее возмущение вызвало широкий резонанс.

Редакция отреагировала оперативно: фотографию заменили, а главный редактор РБК Петр Канаев публично извинился перед журналисткой. Он подчеркнул, что подобная ошибка недопустима и пообещал внимательнее следить за публикациями.

Звезда советского кинематографа ушла из жизни 12 мая в возрасте 94 лет. Ее имя связано с десятками легендарных фильмов, а уход стал большим ударом для российской культуры.

К слову, 12 мая также стало известно о смерти популярной российской актрисы, звезде было всего 53 года.