"Мне тяжело": оставшаяся без заработка Аллегрова рассказала о жизни на пенсии

Императрица российской эстрады объяснила, почему не хочет возвращаться на сцену

В последний раз Ирина Аллегрова выступала с сольными концертами пять лет назад. Весной 2020-го она пела, в частности, в Санкт-Петербурге и Минске. Потом началась пандемия, потом – специальная военная операция.

И у императрицы российской эстрады сменились настроение и репертуар. Больше никакой "Угонщицы", "Императрицы" или "Младшего лейтенанта" – она стала петь "Возвращайтесь домой, мальчики" ,"Моя семья", "Жить и любить". Аллегровой захотелось поговорить с публикой на другие темы, петь более серьезные и зрелые песни, соответствующие ее возрасту и сегодняшнему миропониманию.

На ее официальном сайте в разделе "Афиша" написали, что Ирина Аллегрова считает "в сложившейся ситуации недопустимым проводить запланированные развлекательные мероприятия" в такое время. Поэтому она отказалась от сольных выступлений и гастролей – стала петь только в сборных концертах, типа "Новой волны" и "Песни года". И только патриотические песни. Выйти на сцену праздничного вечера по случаю Дня Победы в Кремле артистка тоже согласилась.

А на улице у служебного входа ее ждали поклонники с единственным вопросом – когда же ждать полноценного возвращения на сцену. "Я знаю, что я соберу зал, – заверила их артистка. – Просто не умею работать в полноги".

Она, отказавшись от больших выступлений, лишилась и большого заработка – фактически Аллегрова сейчас живет на пенсии. И для этого есть серьезная причина.

"Мне тяжело уже, – объяснила 73-летняя артистка поклонникам, почему больше не дает сольных концертов. – Вы не хотите признать, сколько мне лет уже! Я вот сегодня в Кремль собралась, и поняла, что тяжело. Хотя иногда кажется, что да, я еще смогу".