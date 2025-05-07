Бывший муж Кати Лель пропал без вести во Франции, его тело ищут водолазы

Громкий развод состоялся два года назад

Экс-возлюбленный известной российской исполнительницы Кати Лель, бизнесмен Игорь Кузнецов исчез во Франции при загадочных обстоятельствах. Как рассказала перепуганная звезда, родственники мужчины уже несколько недель не могут найти себе места. Мужчина уехал за рубеж по делам, но в середине апреля неожиданно перестал выходить на связь. Артистка узнала об этом не сразу – тревожную новость приятели экс-мужа сообщили ей лишь недавно.

Звезда призналась, что не поддерживала с экс-супругом тесных отношений после развода, и новости о его исчезновении стали для нее настоящим потрясением. По словам артистки, предприниматель перестал отвечать на звонки вечером 13 апреля, тогда он находился в Ницце. Он направлялся на встречу с одним из знакомых, но с тех пор никаких вестей о нем не поступало.

Сейчас россиянин официально числится пропавшим, его разыскивают французские спасатели, работают водолазы, расклеены ориентировки. Звезда рассказала, что находится на связи с его друзьями и родными, все переживают и надеются на благополучный исход.

"Игорь объявлен в розыск во Франции, водолазы его ищут, фотографии развешаны", – сообщила перепуганная артистка.

В окружении бывшего возлюбленного знаменитости подозревают, что он мог утонуть, но тело пока не обнаружено. Поисковая операция продолжается. Известно, что в последние годы у мужчины были серьезные проблемы с алкоголем, что и стало причиной разрыва со звездой. Артистка долго надеялась, что мужчина изменится, но он все чаще терял контроль над собой, забывал о семье и позволял себе недопустимое поведение. В итоге она приняла решение уйти.

К слову, недавно знаменитость посоветовала не бояться НЛО.