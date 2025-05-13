Бари Алибасов-младший женился в десятый раз

Бари Алибасов-младший женился в десятый раз
Бари Алибасов с сыном. Фото: соцсети
Молодой человек слывет ловеласом

Сын продюсера знаменитого музыкального коллектива "На-На" Бари Алибасов-младший официально вступил в брак в десятый раз, превзойдя родителя по числу заключенных союзов. Его супругой стала российская чемпионка по шахматам по имени Арина.

Они познакомились на собеседовании – девушка пришла устраиваться на должность рекрутера. Несмотря на принцип не заводить отношений на работе после неудачного первого брака, мужчина обратил внимание на привлекательную девушку, когда та предложила сыграть в шахматы. В тот период он практически не покидал офис, и прекрасная шахматистка захотела быть рядом.

Бари предложил сначала завести ребенка, а затем подумать о браке. При этом он с самого начала пообещал, что женится на девушке. Обещание он сдержал: пара зарегистрировала отношения, и вскоре у них родилась дочь по имени Эмма. Сам счастливый муж и отец называет этот союз "юбилейным" и последним.

Источник: "Звезды сошлись" на НТВ ✓ Надежный источник

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