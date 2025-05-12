Умерла актриса Ольга Моховая

Коллеги поражены случившейся трагедией

Информационное пространство разорвали печальные новости – скончалась актриса Ольга Моховая, знакомая многим зрителям по сериалу "Обручальное кольцо" и другим популярным проектам. Ей было всего 53 года.

О трагедии сообщил Театр имени Моссовета, с которым артистка была связана почти всю свою жизнь. Именно этой сцене она отдала десятилетия профессиональной жизни. В культурном учреждении сообщили, что предстоящий спектакль "Вдовий пароход", запланированный на 22 июня, будет посвящен памяти покойной.

Новость о смерти Ольги потрясла не только театральную среду, но и всех, кто с ней работал. Родные, друзья, коллеги и поклонники до сих пор не могут поверить в случившееся. Для многих ее уход стал настоящим ударом. Причины смерти знаменитости не раскрываются.

Ольга Моховая родилась в Москве 14 июня 1970 года. Сначала окончила экономический факультет ВГИКа, но вскоре выбрала путь искусства – поступила в Театральное училище имени Щукина. Ее сценическая судьба была связана с Театром Моссовета с 1993 года.

Помимо театра, она активно снималась в кино и сериалах. Ее можно было увидеть в "Заповеднике", "Петровке, 38", "Менте в законе", "Следаках", "Свидетелях", "Праве на правду", "Кодексе чести" и многих других проектах.

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитого советского артиста.