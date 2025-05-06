42-летняя Подольская снялась в крошечном бикини – откровенное фото

42-летняя Подольская снялась в крошечном бикини – откровенное фото
Наталья Подольская. Фото: соцсети
Знаменитость выглядит великолепно

Наталья Подольская порадовала поклонников эффектным летним снимком, на котором продемонстрировала не только яркий образ, но и отличную физическую форму.

42-летняя певица опубликовала фото, на котором лежит на воде в бассейне у самого моря. Звезда позирует в крошечном разноцветном бикини, подчеркивающем стройную фигуру, а ее образ дополняют солнцезащитные очки с белой оправой и свободно распущенные волосы.

Фото: соцсети

Поклонники не могли не отметить, что звезда выглядит потрясающе. Многие обратили внимание на ее подтянутое тело, что явно свидетельствует о регулярных тренировках и внимательном отношении к питанию. В комментариях артистку буквально завалили комплиментами, сравнивая ее с моделью и восхищаясь тем, как ей удается выглядеть столь свежо и молодо.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография дочери Дональда Трампа. Эффектная блондинка появилась на публике в весьма смелом наряде.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Литва, Латвия и Эстония приняли решение против России

Прибалты переживают, что российские войска готовятся к новому нападению

Орбан рассказал о тайном заговоре Зеленского с Брюсселем

Политик уверяет, что украинский президент уже решил вопрос о членстве страны в ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей