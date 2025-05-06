42-летняя Подольская снялась в крошечном бикини – откровенное фото

Знаменитость выглядит великолепно

Наталья Подольская порадовала поклонников эффектным летним снимком, на котором продемонстрировала не только яркий образ, но и отличную физическую форму.

42-летняя певица опубликовала фото, на котором лежит на воде в бассейне у самого моря. Звезда позирует в крошечном разноцветном бикини, подчеркивающем стройную фигуру, а ее образ дополняют солнцезащитные очки с белой оправой и свободно распущенные волосы.

Поклонники не могли не отметить, что звезда выглядит потрясающе. Многие обратили внимание на ее подтянутое тело, что явно свидетельствует о регулярных тренировках и внимательном отношении к питанию. В комментариях артистку буквально завалили комплиментами, сравнивая ее с моделью и восхищаясь тем, как ей удается выглядеть столь свежо и молодо.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография дочери Дональда Трампа. Эффектная блондинка появилась на публике в весьма смелом наряде.