Лазарева* записала интервью в рубашке с украинским узором

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Беглая теледива Татьяна Лазарева*, находящаяся под уголовным преследованием в России, вновь оказалась в центре внимания – на этот раз из-за внешнего вида во время интервью на своем YouTube-канале.
Звезда, давно покинувшая страну и проживающая сейчас в Испании, записала беседу с предпринимателем Евгением Чичваркиным**. Пользователи обратили внимание, что на опальной блондинке была белая рубашка с характерным украинским орнаментом. Гость также отметил ее внешний вид, на что телеведущая гордо ответила, что вышила узор сама и подтвердила – он украинский.
На фоне текущей политической ситуации такой выбор одежды вызвал бурную реакцию в соцсетях. Многие восприняли его как сознательную демонстрацию антироссийской позиции. Поведение телеведущей явно похоже на очередную попытку привлечь к себе внимание через вызывающие образы и намеки.
Напомним, в России Лазаревой* предъявлено обвинение по статье, связанной с оправданием терроризма. Ее имя включено в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности. Сама она ранее говорила, что из-за этого не может приглашать на интервью звезд, находящихся в РФ, поскольку опасается за их безопасность и возможные последствия после общения с ней.
К слову, ранее Лазарева* эмоционально пожаловалась на "ужасные известия".
*признана иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов
*признан иноагентом
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