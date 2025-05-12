Лазарева* записала интервью в рубашке с украинским узором

Беглая Лазарева* устроила провокацию с украинской символикой
Татьяна Лазарева*. Кадр: YouTube
Опальная телеведущая продолжает привлекать к себе внимание

Беглая теледива Татьяна Лазарева*, находящаяся под уголовным преследованием в России, вновь оказалась в центре внимания – на этот раз из-за внешнего вида во время интервью на своем YouTube-канале.

Звезда, давно покинувшая страну и проживающая сейчас в Испании, записала беседу с предпринимателем Евгением Чичваркиным**. Пользователи обратили внимание, что на опальной блондинке была белая рубашка с характерным украинским орнаментом. Гость также отметил ее внешний вид, на что телеведущая гордо ответила, что вышила узор сама и подтвердила – он украинский.

На фоне текущей политической ситуации такой выбор одежды вызвал бурную реакцию в соцсетях. Многие восприняли его как сознательную демонстрацию антироссийской позиции. Поведение телеведущей явно похоже на очередную попытку привлечь к себе внимание через вызывающие образы и намеки.

Напомним, в России Лазаревой* предъявлено обвинение по статье, связанной с оправданием терроризма. Ее имя включено в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности. Сама она ранее говорила, что из-за этого не может приглашать на интервью звезд, находящихся в РФ, поскольку опасается за их безопасность и возможные последствия после общения с ней.

К слову, ранее Лазарева* эмоционально пожаловалась на "ужасные известия".

*признана иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов

*признан иноагентом

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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