Рецепт потрясающего шашлыка в маринаде из цитрусового микса

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Идеальный шашлык в маринаде из цитрусов – то самое блюдо, которое не оставит равнодушным ни одного гостя. Аромат сочного мяса, пропитанного свежестью апельсина, лимона и лайма, вызывает аппетит задолго до подачи на стол. Готовить такой шашлык совсем несложно, а результат получается потрясающим.
Для маринада на полтора килограмма мяса понадобится сок одного апельсина, половинки лимона и одного лайма. Добавьте несколько ложек оливкового масла, чайную ложку меда, щепотку соли, черный перец и немного паприки для вкуса.
Мясо нарежьте крупными кусками и тщательно перемешайте с маринадом. Оставьте на три-четыре часа в холодильнике, чтобы каждый кусочек успел напитаться цитрусовыми ароматами.
Когда мясо будет готово к жарке, нанизывайте его на шампуры и обжаривайте на мангале до золотистой корочки.
Шашлык получается невероятно нежным, с легкой кислинкой и тонким цитрусовым ароматом. Гости будут в восторге и точно захотят узнать секрет такого вкусного блюда.
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