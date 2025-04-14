Охаявшего страну Гуревича унизили сотрудники шоу "Сто к одному"

Охаявшего страну Гуревича с жутко унизили на телеканале "Россия 1"
Александр Гуревич. Кадр видео "Сто к одному", Россия 1
Знаменитость жестко вычеркнули из эфирной истории ТВ

В минувшие выходные на телеканале "Россия 1" вышли новые выпуски шоу "Сто к одному". В воскресном эфире сотрудники передачи неожиданным образом унизили Александра Гуревича, который был бессменным ведущим проекта с 1995 года.

В начале выпуска ведущий Александр Акопов объявил, что в этот раз передача начнется нестандартно.

"Наша программа совсем молодая, ей в этом году исполнилось 30 лет. По просьбам наших зрителей и просьбам, не будет скрывать, команды нашей программы, мы покажем вам большой ролик, который поможет вспомнить лучшие моменты этих 30 лет", – заявил он.

После этого в эфире показали вырезку из самых ярких эфиров последних трех лет, когда главным лицом проекта был Акопов. Никаких вставок с участием Гуревича на телеканале демонстрировать не стали, что стало жутким унижением для ведущего, который отдал "Сто к одному" больше 20 лет жизни.

Напомним, Александр Гуревич объявил о своем уходе из шоу из-за политических событий. Он заявлял, что не видит для себя возможности шутить и веселиться на фоне происходящего. Сейчас он ведет закрытый образ жизни – неизвестно, где сейчас находится ведущий. Знаменитость отмечал, что у него есть дача под Москвой, а также "еще одно место, где он может спокойно жить".

После случившегося все выпуски "Сто к одному" с участием Гуревича телеканал "Россия 1" удалил со своего сайта и социальных сетей.

Источник: Утро.ру

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