Натали в Кремле удивила странной реакцией на комплименты

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Известная российская исполнительница Натали давно не появлялась на публике. После трагической смерти любимого мужчины она отошла от светской жизни. Однако на днях все же сделала исключение и пришла в Кремль.
Гости мероприятия не могли скрыть восхищения: в свои 50 лет артистка выглядит значительно моложе. Она остается хрупкой и эффектной, а для выхода на сцену выбрала мини-платье с открытым верхом.
За кулисами один из присутствующих принялся осыпать женщину комплиментами, называя очень привлекательной и стройной. Однако звезда отреагировала неожиданно – она сделала вид, будто не слышит похвалы, мол, ей это вообще неинтересно.
Во время вечера также произошел небольшой конфуз. Артистка захотела сфотографироваться с давним знакомым, но тот подошел к ней вплотную, из-за чего звезда начала терять равновесие. После фотосъемки певица лишь уточнила у фотографов, получились ли снимки в полный рост.
Больше она не проронила ни слова и от общения с прессой отказалась. По словам окружающих, звезда до сих пор тяжело переживает утрату мужа, с которым была вместе с подросткового возраста. Напомним, перед уходом из жизни ее супруг-продюсер страдал от тяжелой депрессии, вызванной последствиями перенесенного коронавируса.
К слову, ранее стало известно, почему Басков не вышел на сцену в Кремле.
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