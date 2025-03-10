Натали в Кремле удивила странной реакцией на комплименты

Певица повела себя неожиданным образом

Известная российская исполнительница Натали давно не появлялась на публике. После трагической смерти любимого мужчины она отошла от светской жизни. Однако на днях все же сделала исключение и пришла в Кремль.

Гости мероприятия не могли скрыть восхищения: в свои 50 лет артистка выглядит значительно моложе. Она остается хрупкой и эффектной, а для выхода на сцену выбрала мини-платье с открытым верхом.

За кулисами один из присутствующих принялся осыпать женщину комплиментами, называя очень привлекательной и стройной. Однако звезда отреагировала неожиданно – она сделала вид, будто не слышит похвалы, мол, ей это вообще неинтересно.

Во время вечера также произошел небольшой конфуз. Артистка захотела сфотографироваться с давним знакомым, но тот подошел к ней вплотную, из-за чего звезда начала терять равновесие. После фотосъемки певица лишь уточнила у фотографов, получились ли снимки в полный рост.

Больше она не проронила ни слова и от общения с прессой отказалась. По словам окружающих, звезда до сих пор тяжело переживает утрату мужа, с которым была вместе с подросткового возраста. Напомним, перед уходом из жизни ее супруг-продюсер страдал от тяжелой депрессии, вызванной последствиями перенесенного коронавируса.

К слову, ранее стало известно, почему Басков не вышел на сцену в Кремле.