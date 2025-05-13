Хмельницкая высказалась о коме бывшего мужа Кеосаяна

Экс-спутница телеведущего дружит с его нынешней супругой

Режиссер Тигран Кеосаян уже более четырех месяцев находится в состоянии искусственной комы, в которую впал после клинической смерти. По неподтвержденной информации, 59-летний кинематографист начал слабо реагировать на свет и звуки, но врачи по-прежнему оценивают его состояние как тяжелое.

Рядом с ним остаются супруга Маргарита Симоньян, дети и близкие. Общая тревога за здоровье звезды объединила даже тех, кто давно не состоит с ним в семейных отношениях. Бывшая жена режиссера, актриса Алена Хмельницкая, поддерживает связь с Маргаритой и старается быть рядом в этот сложный период.

По словам Хмельницкой, ей трудно говорить о происходящем, поскольку, несмотря на развод, бывший супруг остался для нее родным человеком. Она высказалась о состоянии некогда любимого мужчины и подчеркнула, что эта ситуация – "большое горе", которое все близкие переживают вместе, проявляя нормальные человеческие чувства.

Елена и Тигран были женаты с 1993 года, их союз продлился более двух десятилетий. У пары две дочери – старшая Александра и младшая Ксения.

С 2012 года Кеосаян начал жить вместе с Маргаритой Симоньян, но официально оформил отношения только спустя десять лет. В этом браке родились трое детей: дочери Марьяна и Маро, а также сын Баграт.

Все родные стараются поддерживать друг друга, надеясь на улучшение состояния режиссера и не теряя веры в его восстановление.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала о переживаниях из-за этой тяжелой трагедии.