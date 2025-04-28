Золотая лавина накроет с головой: двух знаков зодиака ждут сказочные перемены в мае

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Май принесет долгожданный сдвиг в жизни двух знаков зодиака, у них начнется период, похожий на настоящую сказку. Все начнет меняться стремительно и ярко.
Первым в зону удачи попадет Телец. Деньги, которые он давно ждал, могут чуть ли не свалиться с неба. Это может быть неожиданная премия, возврат долга, выгодная сделка или даже выигрыш. Главное, не упустить шанс и грамотно распорядиться этой "золотой волной".
Май подарит Львам признание, успех и резкий карьерный взлет. Возможно, появится влиятельный покровитель или предложение, от которого невозможно отказаться. Львы окажутся в центре внимания, и это тот случай, когда их энергия, как магнит, будет притягивать хорошие перемены.
Противник готов решиться на крайние меры
О трагическом инциденте стало известно сегодня утром, 25 апреля