Диетолог объяснила резкий набор веса у Бузовой

Диетолог объяснила резкий набор веса у Бузовой
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Не исключено, что знаменитость готовится стать мамой

В последнее время поклонники обращают внимание на изменения в фигуре у Ольги Бузовой – телеведущая немного прибавила в весе. О том, почему это могло произойти, высказалась диетолог Кристина Пришвина.

По словам специалиста, первая причина – неправильное питание. Бузова признавалась, что в течение дня она почти не ела, что в итоге могло испортить ее метаболизм. Также полезными для фигуры не были постоянные качели веса, к которым знаменитость прибегала перед важными мероприятиями.

Вторая причина – стресс. Из-за публичности, давления, постоянных гастролей организм стал вырабатывать много кортизола. В результате артистка начала активно накапливать жир.

И последняя возможная причина – подготовка Ольги к беременности.

"Жировая ткань так важна для синтеза этого гормона. Это женский половой гормон, который играет ключевую роль в репродуктивной функции. У Ольги Бузовой до прошлого года думаю ИМТ был именно таким и вероятно ее врачи рекомендовали набор массы тела для реализации репродуктивной функции", – подытожила медик.

Источник: Страсти
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