Необычный маринад с газировкой: рецепт нежнейшего шашлыка

Необычный маринад с газировкой: рецепт нежнейшего шашлыка
Кадр: YouTube
Кусочки мяса будут таять во рту

Шашлык, замаринованный в кока-коле – это необычное, и в то же время потрясающее решение для тех, кто хочет получить нежное, сочное угощение с легкой сладостью и необычным вкусом. Газировка помогает размягчить мясо и придает ему особый вкус, который будет удивлять всех.

Ингредиенты:

– свинина (или курица) – 600 г;

– кока-кола – 300 мл;

– соевый соус – 2 ст. л.;

– чеснок – 3 дольки;

Приготовление

Мясо нарежьте на кусочки среднего размера. Лучше взять свинину или курицу, так как газировка идеально подходит для этих видов мяса.

В глубокой миске смешайте колу, соевый соус, измельченные чесночные дольки и любимые специи. Все тщательно перемешайте.

Положите мясо в заправку, хорошенько все перемешайте, чтобы соус покрыл каждый кусочек.

Накройте миску и оставьте будущее блюдо "отдыхать" на 2-4 часа в холодильнике. Можно оставить и на ночь для получения более насыщенного вкуса.

Этот шашлык получается невероятно нежным, газировка придает ему особую мягкость. Подавайте со свежими овощами или картофелем – будет вкусно и необычно!

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Российская делегация по Украине произвела фурор в США

Эксперты указали на ловкую тактику дипломатов, которая позволила им извлечь большую выгоду

США выставили условие для звонка Трампа Путину

Поговаривают, что президент хотел связаться с главой России уже в эти выходные

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей