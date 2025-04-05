Необычный маринад с газировкой: рецепт нежнейшего шашлыка

Кусочки мяса будут таять во рту

Шашлык, замаринованный в кока-коле – это необычное, и в то же время потрясающее решение для тех, кто хочет получить нежное, сочное угощение с легкой сладостью и необычным вкусом. Газировка помогает размягчить мясо и придает ему особый вкус, который будет удивлять всех.

Ингредиенты:

– свинина (или курица) – 600 г;

– кока-кола – 300 мл;

– соевый соус – 2 ст. л.;

– чеснок – 3 дольки;

Приготовление

Мясо нарежьте на кусочки среднего размера. Лучше взять свинину или курицу, так как газировка идеально подходит для этих видов мяса.

В глубокой миске смешайте колу, соевый соус, измельченные чесночные дольки и любимые специи. Все тщательно перемешайте.

Положите мясо в заправку, хорошенько все перемешайте, чтобы соус покрыл каждый кусочек.

Накройте миску и оставьте будущее блюдо "отдыхать" на 2-4 часа в холодильнике. Можно оставить и на ночь для получения более насыщенного вкуса.

Этот шашлык получается невероятно нежным, газировка придает ему особую мягкость. Подавайте со свежими овощами или картофелем – будет вкусно и необычно!