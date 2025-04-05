Необычный маринад с газировкой: рецепт нежнейшего шашлыка

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Шашлык, замаринованный в кока-коле – это необычное, и в то же время потрясающее решение для тех, кто хочет получить нежное, сочное угощение с легкой сладостью и необычным вкусом. Газировка помогает размягчить мясо и придает ему особый вкус, который будет удивлять всех.
– свинина (или курица) – 600 г;
– кока-кола – 300 мл;
– соевый соус – 2 ст. л.;
– чеснок – 3 дольки;
Мясо нарежьте на кусочки среднего размера. Лучше взять свинину или курицу, так как газировка идеально подходит для этих видов мяса.
В глубокой миске смешайте колу, соевый соус, измельченные чесночные дольки и любимые специи. Все тщательно перемешайте.
Положите мясо в заправку, хорошенько все перемешайте, чтобы соус покрыл каждый кусочек.
Накройте миску и оставьте будущее блюдо "отдыхать" на 2-4 часа в холодильнике. Можно оставить и на ночь для получения более насыщенного вкуса.
Этот шашлык получается невероятно нежным, газировка придает ему особую мягкость. Подавайте со свежими овощами или картофелем – будет вкусно и необычно!
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