Пугачева сделала новое заявление о войне

Пугачева сделала новое заявление о войне
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Артистка выпустила очередное творение

Певица Алла Пугачева выпустила еще одну песню, посвященную теме Великой Отечественной войны. В новой композиции артистка сделала пронзительное заявление об отце и его друзьях-фронтовиках. Как указано на странице знаменитости в соцсетях, это последнее произведение из цикла "Поцелуй войны", который она приурочила к 85-ой годовщине Великой Победы.

Песня называется "Верьте или не верьте". Музыку к ней написал композитор Андрей Мисин, а текст – Андрей Ордынец. Пугачева в этот раз решила предстать в авторстве только с вокальной точки зрения.

"Верьте или не верьте // Крылья легко сложить // Кто-то боится смерти // Кто-то боится жить", – поет в припеве Примадонна.

За сутки композиция собрала более 100 тысяч просмотров в социальных сетях и около 1,5 тысяч комментариев. Многие поклонники поблагодарили ее за такое трогательное произведение на фронтовую тематику.

"Всегда поражало как Алла умеет подбирать репертуар. Вроде бы простые слова "кто-то боится смерти, а кто-то боится жить", но насколько они емкие и сильные!" – пишут люди с восторгом.

Однако не все были настолько воодушевлены творчеством артистки. Часть россиян жестко раскритиковала Пугачеву за очередную попытку напомнить о себе.

"Она, по-моему, никогда патриотических песен не пела, когда жила в России, а тут как-то ее прорвало, живя на чужбине", – возмущается народ.

Ранее Пугачева выпустила еще две композиции на военную тему, которые вызвали острую реакцию у публики.

Источник: соцсети
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