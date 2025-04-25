Пугачева сделала новое заявление о войне

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Певица Алла Пугачева выпустила еще одну песню, посвященную теме Великой Отечественной войны. В новой композиции артистка сделала пронзительное заявление об отце и его друзьях-фронтовиках. Как указано на странице знаменитости в соцсетях, это последнее произведение из цикла "Поцелуй войны", который она приурочила к 85-ой годовщине Великой Победы.
Песня называется "Верьте или не верьте". Музыку к ней написал композитор Андрей Мисин, а текст – Андрей Ордынец. Пугачева в этот раз решила предстать в авторстве только с вокальной точки зрения.
"Верьте или не верьте // Крылья легко сложить // Кто-то боится смерти // Кто-то боится жить", – поет в припеве Примадонна.
За сутки композиция собрала более 100 тысяч просмотров в социальных сетях и около 1,5 тысяч комментариев. Многие поклонники поблагодарили ее за такое трогательное произведение на фронтовую тематику.
"Всегда поражало как Алла умеет подбирать репертуар. Вроде бы простые слова "кто-то боится смерти, а кто-то боится жить", но насколько они емкие и сильные!" – пишут люди с восторгом.
Однако не все были настолько воодушевлены творчеством артистки. Часть россиян жестко раскритиковала Пугачеву за очередную попытку напомнить о себе.
"Она, по-моему, никогда патриотических песен не пела, когда жила в России, а тут как-то ее прорвало, живя на чужбине", – возмущается народ.
Ранее Пугачева выпустила еще две композиции на военную тему, которые вызвали острую реакцию у публики.
Противник готов решиться на крайние меры