Милявская грубо обругала ветеранов Донбасса

Певица снова ходит по лезвию ножа

Лолита Милявская снова оказалась в центре скандала, на этот раз – из-за грубых высказываний в адрес ветеранов Донбасса. Поводом для ее эмоционального выступления стало обращение "Союза добровольцев Донбасса", в котором участники организации потребовали отменить концерт певицы в Ижевске. Они обвинили ее в непристойном поведении и попросили руководство площадки не пускать артистку на сцену.

В ответ Милявская записала видео, где с иронией зачитала жалобу, а затем перешла на откровенно резкие формулировки. Несмотря на то, что сначала она притворно заявила о желании извиниться, дальше последовала тирада с использованием нецензурных выражений. Свои эмоции певица не сдерживала, давая понять, что подобные обвинения считает оскорбительными и абсурдными.

Артистка также выразила возмущение тем, что обращение было анонимным. Она отметила, что в следующий раз хотела бы видеть под подобными письмами конкретные имена и фамилии – для того, чтобы иметь возможность подать в суд за клевету.

Складывается ощущение, что Лолита все чаще действует на грани и сама провоцирует конфликт. Как будет развиваться ситуация после потоков мата в адрес ветеранов Донбасса, пока предположить сложно.

К слову, ранее Лолита рассказала, как следует поступить с ее прахом после завершения земного пути.