В Москве убили российскую телезвезду Дмитрия Лукина

50 ударов ножом: в Москве жестоко убили российскую телезвезду
Фото: www.unsplash.com
Поклонники покойного шокированы подробностями трагедии

В Москве найден мертвым участник скандально известной телестройки "Дом-2" Дмитрий Лукин. В прессе пишут, что его тело обнаружили в столичной квартире с признаками насильственной смерти.

Трагические сведения о гибели телезвезды подтвердил его близкий знакомый. Он признался, что печальная новость оказалась для него шоком, и отметил, что подробностей случившегося пока мало. По его словам, родня покойного уже уведомлена о произошедшем. Сообщается, что эксперты насчитали на трупе несчастного более 50 колото-резаных ран.

Следствие установило, что мужчина лишился жизни в результате конфликта со своим знакомым. Подозреваемый сейчас находится в больнице с травмами. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следственные органы ожидают разрешения медиков, чтобы начать допрос.

Дмитрий Лукин родом из села Поломошное в Кемеровской области. Известность к нему пришла после участия в телестройке "Дом-2", где он хотел построить любовь с Александрой Харитоновой.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного советского артиста, который перед трагедией месяц лежал без сознания.

Источник: Регнум ✓ Надежный источник
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