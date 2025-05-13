Водонаева раскритиковала решение Бородиной выйти замуж

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Алена Водонаева выразила сомнение по поводу помолвки Ксении Бородиной с блогером Николаем Сердюковым и назвала поспешный брак ошибкой.
Скандально известная брюнетка считает, что отношения между ее бывшей коллегой по телестройке "Дом-2" и новым возлюбленным развиваются слишком стремительно, а такая скорость, по мнению Водонаевой, характерна скорее для молодых и наивных людей.
По ее словам, когда чувства вспыхивают слишком быстро, это может быть признаком инфантильности, а потому важно не спешить и дать любви время на проверку. Также она предположила, что невеста позволила эмоциям взять верх над разумом и не стала подходить к отношениям с достаточной долей рациональности. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".
Напомним, Ксения Бородина, которой сейчас 42 года, в конце прошлого года объявила о помолвке с Николаем Сердюковым. Свадьба, как сообщалось ранее, запланирована на лето.
К слову, ранее Бородина рассказала о конфликте с Анной Седоковой.
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