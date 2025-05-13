Водонаева раскритиковала решение Бородиной выйти замуж

Водонаева резко раскритиковала решение Бородиной выйти замуж
Алена Водонаева. Фото: соцсети
Брюнетка вставила свои пять копеек

Алена Водонаева выразила сомнение по поводу помолвки Ксении Бородиной с блогером Николаем Сердюковым и назвала поспешный брак ошибкой.

Скандально известная брюнетка считает, что отношения между ее бывшей коллегой по телестройке "Дом-2" и новым возлюбленным развиваются слишком стремительно, а такая скорость, по мнению Водонаевой, характерна скорее для молодых и наивных людей.

По ее словам, когда чувства вспыхивают слишком быстро, это может быть признаком инфантильности, а потому важно не спешить и дать любви время на проверку. Также она предположила, что невеста позволила эмоциям взять верх над разумом и не стала подходить к отношениям с достаточной долей рациональности. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Напомним, Ксения Бородина, которой сейчас 42 года, в конце прошлого года объявила о помолвке с Николаем Сердюковым. Свадьба, как сообщалось ранее, запланирована на лето.

К слову, ранее Бородина рассказала о конфликте с Анной Седоковой.

Источник: Шоу "Алена, блин!" ✓ Надежный источник
По теме

Раскрыта цель России на прямых переговорах с Украиной

Встреча должна пройти на турецкой территории

"Мастер дела": речь Путина вызвала восторг в Британии

Глава страны произвел сильное впечатление на зарубежную аудиторию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей