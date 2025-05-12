Россияне резко осудили Пугачеву за пост в День Победы

Артистка растеряла уважение соотечественников

Новая публикация Аллы Пугачевой о войне, посвященная Дню Победы, вызвала резкую реакцию у подписчиков. Певицу упрекнули в равнодушии и напомнили о ее отъезде из страны.

9 мая в своем личном блоге артистка разместила фотографию Вечного огня с короткой фразой: "Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых". При этом "Женщина, которая поет" никак не обратилась к россиянам и не оставила традиционного поздравления с праздником, что многие восприняли как игнорирование общей истории страны.

Комментаторы в соцсетях обрушились на певицу с критикой, заявив, что она утратила связь с народом. В адрес Пугачевой писали, что "праздник больше не имеет к ней отношения", обвиняли в лицемерии и даже объявили, что она "была – и закончилась".

С аналогичной реакцией пользователи отнеслись и к публикации Максима Галкина*, который поделился архивными фото своих родственников и написал, что чтит память победителей фашизма. Подписчики напомнили шоумену, что он покинул страну в тяжелое время, и обвинили в предательстве именно этой памяти. Многие призвали супругов больше не упоминать Россию и не использовать такие священные даты для привлечения внимания.

К слову, ранее опальный телеведущий Иван Ургант посвятил экс-примадонне песню.

*признан иноагентом в РФ