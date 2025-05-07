"Кто будет заниматься его лечением?": Симоньян взвыла из-за состояния Кеосаяна

"Кто будет заниматься его лечением?": Симоньян взвыла из-за состояния Кеосаяна
Маргарита Симоньян. Кадр видео
Последние несколько месяцев оказались для нее невыносимыми

Журналистка Маргарита Симоньян в новом интервью призналась, что вся семья очень тяжело переживает проблемы со здоровьем Тиграна Кеосаяна. Дети знают, что их отец находится в коме, но за несколько месяцев они ни разу не навещали его в больнице. Также непросто матери режиссера, которая уже несколько лет живет вместе с ними.

По словам главреда RT, сейчас, возвращаясь домой, ей приходится быть опорой для наследников, свекрови и больного мужа – это крайне тяжелая ноша, но пока ей удается силы со всем справляться. Она говорит, что часто успокаивает мать Кеосаяна и объясняет ей, почему лежать и плакать от горя – не вариант.

"Я хочу лечь рядом и тоже плакать, но если я лягу и буду плакать, развалится все остальное, и в первую очередь пострадает твой сын. Кто будет заниматься его лечением? Это все требует времени, денег, нервов", – взвыла она в беседе со свекровью.

После этого она попросила родственницу продолжать жить, чтобы давать ей сил и дальше справляться с трудностями, которые свалились на всю семью.

Ранее Симоньян рассказала, что в первые месяцы после комы Кеосаяна их дети не видели не только отца, но и мать, поскольку журналистка пропадала в больнице. В итоге ребята пережили большой стресс, поскольку никогда так долго не расставались с родителями.

Источник: Комсомольская правда
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